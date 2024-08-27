وزيرة الداخلية الألمانية تضغط على الولايات لتنفيذ قرارات الترحيل

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الولايات ملزمة بتطبيق حاسم لقرارات ترحيل الملزمين بمغادرة البلاد.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "من الناحية القانونية، قمنا بالفعل بإنشاء أسس جديدة شاملة لزيادة الترحيل، حتى لا يتمكن الملزمون بمغادرة البلاد من تجنب الترحيل... الأمر الحاسم للنجاح هو أن يتم تنفيذ الصلاحيات واللوائح الجديدة أيضا محليا في الولايات"، مؤكدة أن الولايات تحظى في ذلك "بكل الدعم من الحكومة الاتحادية".



وفي مطلع هذا العام، قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) تشديد القانون لتسهيل عمليات الترحيل. وتم تمديد المدة القانونية القصوى للاحتجاز بغرض الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوما. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمسؤولي الترحيل عند توجههم إلى أماكن الإقامة المشتركة للاجئين بدخول غرف أخرى غير غرفة الشخص الذي من المقرر ترحيله.

ووفقا لوزارة الداخلية، تم ترحيل 11 ألفا و102 شخص في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، بزيادة قدرها نحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي تم خلالها ترحيل 9 آلاف و185 شخصا.

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