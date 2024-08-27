زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شرق إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيولوجيا في البلاد.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن قوة الزلزال تبلغ 6.2 درجة.

ولم ترد على الفور تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تصدر الوكالة تحذيراً من تسونامي لأن الاهتزازات لم تتسبب في حدوث موجات عملاقة.

يُذكر أن إندونيسيا، التي تُعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للزلازل تُعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للزلازل.

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