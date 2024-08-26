ماكرون يواصل المشاورات لتشكيل حكومة فرنسية

المصدر: د ب أ

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بعد أكثر من شهر ونصف على الانتخابات البرلمانية في فرنسا، واصل الرئيس إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات اليوم الإثنين، لتشكيل حكومة مستقرة، وفي هذا السياق استقبل ماكرون رئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه، صباح اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث ماكرون مع مارين لوبان وجوردان بارديل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحليفهما إريك سيوتي وكذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، خلال اليوم.

ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس الشعب بنتيجة المشاورات مساء اليوم.

غير أنه وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، من المرجح أن يكون هناك جولة مشاورات أخرى غدا الثلاثاء قبل احتمالية أن يعين ماكرون رئيس وزراء جديد بحلول مساء الأربعاء، وهو ما يتزامن مع بداية دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة، حل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الأولى، متقدما على قوى الوسط التي ينتمي لها ماكرون واليمين المتطرف بقيادة لوبان. ولم يحصل أي فصيل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، مما جعل من الصعب تشكيل حكومة.

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