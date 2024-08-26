"تيليغرام": دوروف ليس لديه ما يخفيه

المصدر: رويترز

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قال تطبيق تيليغرام للتراسل، اليوم الأحد، إن مؤسسه بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه وإنه من العبث تحميله مسؤولية إساءة استخدام المنصة.

وأضاف التطبيق في بيان عن احتجاز دوروف في فرنسا، أمس السبت: "يلتزم تيليغرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".

وجاء في البيان: "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".

وأضاف: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".

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