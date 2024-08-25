زيلينسكي: ترامب عبر عن دعمه لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر عن دعمه لأوكرانيا في محادثة معه وأضاف أنه يريد وقف الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه صحفيون هنود ونشرها زيلينسكي على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وترامب مرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، والتنافس بينه وبين نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس متقارب على ما يبدو.

وسبق أن هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وقال إنه لن يدافع عن الحلفاء إذا لم يعززوا ميزانيات الدفاع لديهم.

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