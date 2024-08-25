إسرائيل: حزب الله حاول استهداف مقري الموساد وجيش الدفاع

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد أن حزب الله كان يحاول استهداف مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وكذلك مقر جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن حزب الله أدرج 11 قاعدة، ذكر أنه استهدفها، لكن حزب الله وجيش الدفاع الإسرائيلي أشارا ضمنا إلى أنه كان يأمل أيضا في استهداف مقري الموساد وجيش الدفاع الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أنه تم مسبقا اتخاذ إجراءات لتقليص احتمالية سقوط ضحايا،حال وقوع مثل تلك الهجمات.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.

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