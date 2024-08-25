أوكرانيا تعلن إسقاط 8 طائرات روسية مسيَّرة واعتراض صواريخ

المصدر: د ب أ

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أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم، أن الجيش الروسي شنَّ، الليلة الماضية، هجوماً على أوكرانيا باستخدام ثمانية صواريخ وتسع طائرات مسيرة من طراز شاهد، تم إطلاقها من منطقة كيب تشودا بشبه جزيرة القرم.

وقال أوليشوك: «أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، في ليلة 25 أغسطس الجاري، ثمانية من أصل تسع طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد، كما اعترضت معظم الصواريخ»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف أن القوات الروسية شنَّت هجوماً باستخدام تسع طائرات مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقة كيب تشودا بشبه جزيرة القرم، مؤكداً أن مجموعات إطلاق النيران المتنقلة أسقطت ثمانية طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد في منطقة ميكولايف.

وذكر أن القوات الروسية شنَّت أيضاً هجوماً على مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك باستخدام صواريخ من طرز مختلفة خلال الليل، موضحاً أنه تم اسنخدام صاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، وتم إطلاقهما من منطقتي فورونيج وروستوف الروسيتين، إضافة إلى ستة صواريخ موجهة من طراز كيه إتش-59 وكيه إتش-69 تم إطلاقها من أجواء مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

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