الشرطة الألمانية تقبض على شخص بعد مقتل 3 طعناً

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية، السبت، أنها اعتقلت شخصا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن بغرب البلاد.

وكشفت أنها تحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.

وكانت الشرطة الألمانية ذكرت في وقت سابق أنها لا تزال تبحث عن المهاجم.

وتابعت: "يتم استجواب المصابين والشهود حاليا. الشرطة تبحث عن الجاني بواسطة فريق كبير".

وأوضحت أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة عندما هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة "إكس": "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في منشور على المنصة نفسها: "تبذل سلطاتنا الأمنية كل ما في وسعها للإمساك بالجاني والتحقيق في خلفية الهجوم".

ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيس مدينة زولينغن بولاية نورد راين فستفاليا المتاخمة للحدود مع هولندا.

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