تقرير: الاتحاد الأوروبي لن يوصي بإرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي إنها لن توصي بإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب الجنود في هذه المرحلة، بحسب صحيفة ألمانية.

ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية عن وثيقة سرية تعود للخدمة الدبلوماسية الأوروبية، أن هناك مشاكل في البعثة وحاجة لمزيد من المناقشات بشأن كيفية تحسين تدريب القوات الأوكرانية.

وعملت البعثة التدريبية التي بدأت في نوفمبر 2022، مع آلاف من الجنود الأوكرانيين، وخاصة في بولندا وألمانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الصحيفة، نقلا عن الوثيقة، إن إرسال جنود الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا -إذا حدث- سوف يكون مقصورا على مراكز التدريب بعيدا عن أرض المعركة، ومن بين الخيارات المحتملة، استخدام منشآت في شمال غرب أوكرانيا.

كما تشير الوثيقة إلى إمكانية إجراء المزيد من عمليات التدريب في الدول المجاورة لأوكرانيا. وفي حين أن المراجعة لا توصي بشكل واضح بتدريب الجنود على الأرض داخل أوكرانيا، فهي تدعو إلى تمديد البعثة حتى نوفمبر 2026.

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