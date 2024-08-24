قتلى ومصابون في احتفالات ذكرى تأسيس مدينة زولينغن الألمانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية، في وقت متأخر من مساء أمس، أن أشخاصاً قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن في غربي ألمانيا.

وقالت مصادر بالشرطة إنه من المرجح أن يكون قد تم استخدام سكين في الهجوم. ويوجد حالياً أفراد مسلحون من الشرطة في مكان الهجوم.

ووقع الهجوم في «فونهوف»، وهو سوق في وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية.

وكان آلاف الأشخاص يغادورن المنطقة، بعدما طلبت السلطات من السكان التزام الهدوء والعودة إلى منازلهم، حسبما ذكرت صحيفة «زولينجر تاجيبلات» المحلية.

وتم تعليق المهرجان بشكل مؤقت، وسُمع صوت صفارات الإنذار حول وسط المدينة، كما حلَّقت مروحيات فوق المنطقة، وكانت هناك سيارات إسعاف في مكان الهجوم.

وقال فيليب مولر، أحد منظمي المهرجان على المسرح، وفقاً للتقرير، إن رجال الإسعاف يكافحون لإنقاذ حياة تسعة أشخاص.

وبدأ «مهرجان التنوع» أمس لإحياء الذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن، وكان من المقرر أن يستمر حتى يوم غد.

وكان من المقرر أن يكون وسط المدينة منطقة مهرجان واسعة، وفقاً للملصقات قبيل الحدث، حيث كان من المنتظر تقديم عروض موسيقية وملاهٍ وألعاب بهلوانية وعرض فنون وحرف يدوية ووسائل ترفيه للأطفال وغيرها.

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