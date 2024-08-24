استمرار القتال شرقي أوكرانيا واحتراق مستودع وقود جنوبي روسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أن قواته صدَّت عشرات الهجمات الجديدة التي شنَّتها القوات الروسية شرقي أوكرانيا، بينما تسعى القوات الروسية إلى توسيع مكاسبها الإقليمية التي حققتها أخيراً.

وأفادت هيئة الأركان العامة في كييف، في تقريرها اليومي عن الوضع، بورود تقارير عن وقوع ما إجماليه 79 هجوماً روسياً، بعضها باستخدام المدفعية والدعم الجوي، من جميع الجبهات شرقي أوكرانيا.

وذكرت التقارير أن النقطة المحورية كانت مجدداً في المنطقة حول بوكروفسك على أطراف دونباس.

وحاولت الوحدات الروسية هناك تحصين مواقعها وتوسيع مكاسبها على الأرض التي تحققت في اليوم السابق.

وبشكل عام تعرضت قوات الدفاع الأوكرانية في هذه المنطقة لنحو 20 هجوماً في اليوم الأخير، كما تردد أيضاً وقوع قتال عنيف مماثل في المنطقة المحيطة بتوريتسك.

وأوضحت التقارير أن القوات الأوكرانية صدَّت العديد من الهجمات التي شنتها القوات البرية الروسية، فيما هاجمت المقاتلات الروسية المواقع والبلدات الأوكرانية بالصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق أمس، أن مستودعاً للوقود في جنوب روسيا يحترق منذ أيام تعرَّض مرة أخرى لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت قناة «شوت»، على تطبيق «تلغرام»، ووسائل إعلام روسية أخرى أن هجوم الطائرة المسيرة وقع في وقت مبكر من صباح أمس.

واندلع الحريق في مستودع وقود بروليتارسك، الذي يحتوي على أكثر من 70 خزاناً فردياً، بسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، يوم الأحد الماضي ولم يتم إخماده بعد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز