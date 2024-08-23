مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور الصين الأسبوع المقبل

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الصين الأسبوع المقبل لبحث قضايا تتضمن تايوان والمحادثات العسكرية بين واشنطن وبكين والذكاء الاصطناعي.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أنهما سيناقشان أيضا خلال المحادثات، التي ستجرى بين 27 و29 أغسطس في بكين، دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية وجهود مكافحة المخدرات فضلا عن تطورات الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية والشرق الأوسط وميانمار.

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