خطاب هاريس يخفق في كسب التأييد بشأن القضية الأكثر إثارة للخلاف بين الديمقراطيين: غزة

المصدر: رويترز

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قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن خطاب كامالا هاريس في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاجو لم يُظهر أي تغيير في السياسات الحالية، وذلك بعد أسبوع شهد تجاهلاً للقضية الأكثر إثارة للخلاف داخل الحزب.

وتحت ضغط الاستجابة لمنتقدي الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، استخدمت نائبة الرئيس خطابها مساء الخميس لتكرار دعوات سابقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما أيدت أيضًا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقال عباس علوية، المؤسس المشارك لحركة "غير ملتزم" الوطنية التي حشدت أكثر من 750 ألف ناخب للاحتجاج على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، إن هاريس أضاعت فرصة لكسب هؤلاء الناخبين، الذين يعيش العديد منهم في ولايات مهمة مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

وأوضح علوية لرويترز بعد وقت قصير من قبول هاريس رسميًا لترشيح الحزب لها في انتخابات الرئاسة، قائلاً: "ما هو مطلوب في هذه اللحظة هو قيادة شجاعة تنفصل عن النهج الحالي".

وكان مندوبون من حركة "غير ملتزم" وحلفاؤهم قد طالبوا بإتاحة فرصة للحديث عن الصراع خلال المؤتمر.

وقالت ريما محمد، المندوبة من ميشيجان والمنتمية لحركة "غير ملتزم"، إن الخطاب زاد من خيبة الأمل إزاء رفض المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي السماح لشخص فلسطيني بالتحدث. وأضافت: "أنا في الواقع أكثر قلقًا الآن... ستخسرون ميشيجان".

ورفض متحدث باسم حملة هاريس توضيح ملابسات القرار بعدم إتاحة الفرصة لمتحدث فلسطيني. وقال مصدر مطلع على المناقشات إن القرار اتخذه منظمو المؤتمر بالتشاور الوثيق مع حملة هاريس.

وتخشى مصادر من داخل الحزب أن تؤدي حرب غزة إلى خسارة هاريس لأصوات تحتاج إليها في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان، حيث توجد مدن تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين والعرب الأمريكيين، والجامعات التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة.

وعُقد المؤتمر في شيكاجو، موطن أكبر جالية فلسطينية في الولايات المتحدة، وفقًا للمعهد العربي الأمريكي. وشهد المؤتمر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في شيكاجو يوميًا، بما في ذلك مظاهرة نظمها آلاف مساء الخميس قبل خطاب هاريس. كما تم اعتقال العشرات خلال الأسبوع.

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