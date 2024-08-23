روسيا تُسقط 7 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك

المصدر: د ب أ

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الليلة الماضية 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

وذكرت الوزارة، في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت الوزارة منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 4 مسيّرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك.

يأتي ذلك فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أخيراً أنه تمت السيطرة على أكثر من 1260 كيلومتراً مربعاً و93 قرية في كورسك منذ اقتحامها في وقت سابق من الشهر الجاري.

واتهمت روسيا بريطانيا والولايات المتحدة وبولندا بدعم هجوم أوكرانيا على كورسك.

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