سفير روسيا: أمريكا تخطط لمنح أوكرانيا تفويضا مطلقا بشأن الأسلحة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قوله اليوم الجمعة إن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة ستلغي في مرحلةٍ ما كل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة لأوكرانيا.

وقال أنتونوف إن "الإدارة الحالية تتصرف مثل شخص يمد يده ويحمل خنجرا خلف ظهره باليد الأخرى"، ووصف تعليقات صدرت في الآونة الأخيرة عن واشنطن بشأن عدم السماح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية بأنها "استفزازية".

وأضاف "إنهم، في الأساس، يمهدون الطريق (لقرار) لإلغاء كل القيود المفروضة عند نقطة معينة".

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار منذ عام 2022، لكنها وضعت قيودا ليتم استخدام أسلحتها فقط على الأراضي الأوكرانية والعمليات الدفاعية عبر الحدود.

وقال أنتونوف إنه من غير الممكن أن يكون هناك حوار جاد مع الولايات المتحدة إلا إذا أنهت سياستها "العدائية" تجاه روسيا، والتي تشمل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات ضد موسكو.

وذكر أنتونوف أن عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل يبدو أمرا غير مرجح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز