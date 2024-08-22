عبارة محملة بالوقود تغرق في ميناء روسي بعد هجوم أوكراني

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار الجنوبية أن عبارة محملة بصهاريج وقود في ميناء القوقاز الروسي غرقت اليوم الخميس بعد هجوم أوكراني.

وقال فيودور بابينكوف، رئيس منطقة مدينة تيمريوك التي تضم الميناء إن العبارة التي كانت تحمل 30 صهريج وقود تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق.

وقال حاكم منطقة كراسنودار على قناته على تيليجرام إن 17 من أفراد طاقم العبارة أُنقذوا من الموقع. وأضاف أن عملية الإنقاذ مستمرة، وأن مصير اثنين آخرين من أفراد الطاقم غير معروف.

ولم تعلق أوكرانيا بعد على الحادث.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وزارة النقل قولها إنه تسنى إجلاء جميع موظفي الميناء من الموقع.

وقالت فرقة عمل محلية إن قطارا خاصا أرسل إلى الموقع للتعامل مع الحريق، الذي شارك أكثر من 100 شخص في إخماد.

ونشرت عدة وسائل إعلام روسية صورا ومقاطع مصورة تظهر الحريق وأعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من السفينة. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة المقاطع المصورة.

وقالت تاس إن الحريق لم يمتد إلى مباني الميناء.

وميناء القوقاز أحد أكبر المنافذ الروسية على البحر الأسود ويتعامل مع سفن التصدير وإمدادات الوقود المتجهة إلى شبه جزيرة القرم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز