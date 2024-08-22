روسيا تعتقل أجنبياً مطلوباً لدى أمريكا بتهمة الاحتيال

المصدر: رويترز

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كشفت محكمة مدينة سان بطرسبرج الروسية، مساء أمس الأربعاء، عن اعتقال شرطة المدينة سائق سيارات سباق يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، مطلوب القبض عليه من الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال بمخطط غير قانوني لتداول الأسهم عبر الإنترنت.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع الأولية في مايو 2020 أن جوشوا كارتو وشقيقيه ديفيد وجوناثان وعدة أشخاص آخرين مطلوبون بتهمة إدارة مخطط احتيال بين عامي 2013 و2018 كبد المستثمرين ملايين الدولارات.

وذكرت المحكمة أن الشرطة اعتقلت كارتو في 19 أغسطس في مطار بولكوفو. وقالت إنه إسرائيلي كندي "مطلوب القبض عليه من الولايات المتحدة". ولم يتضح بعد متى وصل كارتو إلى روسيا.

وجددت المحكمة أمس حبسه لمدة 72 ساعة. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان لديه محام.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية "نحن ملتزمون بتقديم الدعم القنصلي اللازم للمواطن الإسرائيلي المحتجز جوشوا كارتو، مع الامتثال الكامل للقانون الروسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية إن الوزارة "على علم باعتقال مواطن كندي في روسيا" وإن المسؤولين الكنديين اتصلوا بالسلطات المحلية لتقديم المساعدة القنصلية، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأوضحت المحكمة أن اتهامات قد توجه لكارتو بموجب قانون الاحتيال الروسي الذي يتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ولا توجد معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة لتسليم المطلوبين.

ويأتي اعتقال كارتو بعد أقل من شهر على أكبر عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة تم فيها تبادل 16 شخصا محتجزين في روسيا وروسيا البيضاء مقابل ثمانية روس مسجونين في دول غربية.

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