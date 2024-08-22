المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يلوح الأفق"

المصدر: رويترز

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قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يلوح في الأفق"، بينما حثت المجلس المكون من 15 عضواً على الضغط على حركة "حماس" لقبول اقتراح سد الفجوات في مواقف الجانبين.

وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".

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