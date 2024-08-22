روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية جديدة لاختراق حدودها

المصدر: رويترز

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أعلن ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، أن القوات الروسية منعت فريق استطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غربي روسيا على بعد نحو 240 كيلومتراً من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.

وقالت روسيا، أمس، إن قواتها تقدمت شرقي أوكرانيا، كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة كورسك، لكن قائداً كبيراً حذر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.

وذكر بوجوماز أن قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني أمس.

وتابع قائلاً إن محاولة التوغل حدثت في كليموفو المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وتقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل أغسطس.

واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس، في محاولة لإجبار موسكو على سحب قواتها من باقي جبهات القتال، لكن القوات الروسية واصلت التقدم في شرق أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، هي 13 في منطقة فولجوجراد وسبع في روستوف وأربع في بيلجورود واثنتان في فورونيج وواحدة في كل من بريانسك وكورسك.

وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولجوجراد في جنوب روسيا، على تطبيق «تلغرام» للتراسل، إن حريقاً اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة مسيرة أوكرانية عليها اليوم.

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية. ولم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم الذي قال إنه استهدف منطقة في قرية مارينوفكا، حيث توجد قاعدة عسكرية جوية.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روزافياتسيا) إنه جرى فرض قيود مؤقتة اليوم الخميس على مطار فولجوجراد، إذ علَّق رحلات المغادرة والوصول.

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