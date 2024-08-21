أوكرانيا: 603010 جنود حصيلة قتلى وجرحى الجيش الروسي

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 603 ألاف و10 جنود، بينهم 1210 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقاً لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8522 دبابة، منها 4 دبابات أمس، و16542 مركبة قتالية مدرعة، و17216 نظام مدفعية، و1166 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و928 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13902 طائرة مسيَّرة، و2442 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23221 من المركبات وخزانات الوقود، و2887 من وحدات المعدات الخاصة.

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