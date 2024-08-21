مصرع 28 باكستانياً بعد انقلاب حافلة في إيران

المصدر: رويترز

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أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن 28 شخصاً لقوا حتفهم، مشيرةً إلى إصابة 23 آخرين، بانقلاب حافلة تُقلّ باكستانيين وسط إيران.

ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور الإيرانية، وقع الحادث في وقت متأخر أمس في إقليم يزد وسط إيران، ونجم عن خلل فني في منظومة الفرامل بالحافلة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في الإقليم للتلفزيون الرسمي: «مع الأسف، فإن 11 امرأة و17 رجلاً فقدوا حياتهم في هذا الحادث. وسبعة من المصابين في حالة حرجة بينما غادر ستة مصابين المستشفى الآن».

وأضاف المسؤول أنه تمت دعوة الخدمات القنصلية الباكستانية في إيران إلى الإقليم لمتابعة سير الإجراءات.

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