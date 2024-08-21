روسيا تعلن عن تدمير 45 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن وحداتها للدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل مستهدفة موسكو وعدة مناطق أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام للتراسل أن 11 منها دمرت فوق منطقة موسكو و23 فوق منطقة بريانسك الحدودية وستا فوق منطقة بيلجورود وثلاثا فوق منطقة كالوجا واثنتين فوق منطقة كورسك.

وفي إطار منفصل، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، إن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق المنطقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم تعلق أوكرانيا حتى الآن.

وكثفت كييف في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، قائلة إن هدفها هو تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية. كما تقول إن هجماتها رد على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

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