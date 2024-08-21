باراك وميشيل أوباما يدعمان هاريس في ثاني أيام المؤتمر الوطني الديمقراطي

المصدر: رويترز

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أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما دعما قويا لحليفته الديمقراطية كاملا هاريس في مسعاها الرئاسي في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وألقى أوباما، أول رئيس أمريكي أسود، بثقله السياسي الكبير خلف هاريس وهي تسعى إلى صنع التاريخ في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني كأول امرأة وأول سوداء وأول منحدرة من جنوب آسيا تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

وقال أوباما للمندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاجو "لدينا فرصة لانتخاب إنسانة أمضت حياتها كلها في محاولة منح الناس نفس الفرص التي منحتها إياها أمريكا".

وقدَمت أوباما زوجته ميشيل، التي تتصدر قائمة أمنيات الديمقراطيين كرئيسة مستقبلية.

وقالت ميشيل أوباما وسط هتافات من الحشد "أمريكا، الأمل يعود".

ميشيل تحذر من ترامب

وحذرت السيدة الأولى السابقة من أن ترامب سيحاول تشويه هاريس، مثلما فعل "كل ما في وسعه لمحاولة جعل الناس يخافون منا"، في إشارة إليها وإلى زوجها الذي تولى الرئاسة من 2009 إلى 2017.

وأضافت وسط تصفيق حار "نظرته المحدودة والضيقة للعالم جعلته يشعر بالتهديد من وجود شخصين مجتهدين ومتعلمين تعليما عاليا وناجحين، وكانا أيضا من السود".

وسألت متهكمة "من سيخبره أن الوظيفة التي يبحث عنها حاليا قد تكون مجرد واحدة من تلك الوظائف المخصصة للسود؟"، لينفجر الحشد في الضحك.

انضمت هاريس إلى المؤتمر عبر الإنترنت من تجمع انتخابي في ميلووكي. ورفع المندوبون في شيكاجو لافتات كتُب عليها "الحرية" مماثلة لتلك التي رفعها المؤيدون في تجمعها في ويسكونسن.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

وخارج مقر انعقاد المؤتمر، تحولت مظاهرة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في شيكاجو إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن انفصلت مجموعة من نحو 50 شخصا عن الاحتجاج الأكبر وحاولت اجتياز حاجز للشرطة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة اعتقلت العديد منهم.

وطغت الاحتجاجات على الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة على المؤتمر، لكن معظم المتحدثين تجنبوا الموضوع.

وكان السناتور بيرني ساندرز استثناء، إذ قال للحضور "يجب أن ننهي هذه الحرب المروعة في غزة، ونعيد الرهائن إلى ديارهم ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري".

وينعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي على مدى أربع أيام تنتهي غدا الخميس حين تقبل هاريس رسميا ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة.

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