بنما تبدأ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد اتفاق مع الحكومة الأمريكية

المصدر: د ب أ

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بدأت بنما في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم بعد اتفاق مع الحكومة الأمريكية.

وأقلعت أول رحلة ترحيل تمولها واشنطن وعلى متنها 29 كولومبيا من المطار الإقليمي في مدينة بنما، وفقا لنائب وزير الأمن لويس فيليبي إيكازا.

وتم إحضار المهاجرين مكبلين إلى الطائرة. ووفقا للحكومة البنمية ، لدى 28 منهم سجل جنائي.

وهذا العام وحده، سافر 230 ألف مهاجر شمالا عبر غابة دارين في جنوب بنما باتجاه الولايات المتحدة ، كما قال رئيس سلطة الهجرة ، روجر موخيكا.

وقال ممثل السفارة الأمريكية في بنما للصحفيين: "رسالتنا واضحة جدا: دارين ليست طريقا للهجرة. إنه لأمر مأساوي للغاية ما يحدث هناك".

وتعتبر غابة دارين بين أمريكا الوسطى والجنوبية واحدة من أخطر طرق الهجرة في العالم. والتضاريس جبلية جزئيا وتنشط العديد من العصابات الإجرامية هناك.

وتعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم 6 ملايين دولار لتمويل رحلات العودة من بنما. ويفر الأشخاص من الفقر والعنف والأزمات السياسية في بلدانهم الأصلية ويريدون الوصول إلى الحدود الأمريكية على بعد ألف كيلومتر شمالا..

ويأتي معظم الأشخاص على الطريق من فنزويلا. وقال موخيكا إنه بسبب الوضع السياسي المتوتر في البلاد ، فإن رحلات الترحيل إلى فنزويلا غير ممكنة حاليا.

وبالإضافة إلى كولومبيا، تجري حكومة بنما محادثات مع الإكوادور والهند بشأن ترحيل الأشخاص إلى هذين البلدين.

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