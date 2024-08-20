روسيا تحبط هجمات في كورسك وتتقدمت شرقي أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أحبط الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، محاولات أوكرانية لشن هجمات على أربع تجمعات سكنية في منطقة كورسك بغرب روسيا، حسب بيان له، وأضاف أن قواته سيطرت على ما قال إنه مركز لوجستي استراتيجي في شرق أوكرانيا.

وفي حال تأكيد أوكرانيا سيطرة روسيا على مركز نيو-يورك اللوجستي، فإن ذلك سيمثل دفعة أخرى لمساعي موسكو الحثيثة للسيطرة على كامل منطقة دونيتسك في الوقت الذي تقاتل فيه لإنهاء التوغل الأوكراني المستمر منذ أسبوعين في منطقة كورسك.

وتقول أوكرانيا إنها سيطرت على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية، منها 92 تجمعا سكنيا، منذ اقتحامها للحدود في السادس من أغسطس آب في واحدة من أكثر هجماتها المضادة غير المتوقعة والجريئة.

وتتوعد روسيا بإنهاء هذا التوغل لكن لم تظهر أي إشارة حتى الآن إلى اقترابه من نهايته.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد الجماعات التخريبية المعادية... التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية والقضاء عليها".

وأضافت أن طائرات حربية روسية قصفت أيضا تجمعات لقوات أوكرانية وعتادا على الجانب الأوكراني من الحدود.

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