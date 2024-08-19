موسكو: يستحيل إجراء محادثات مع كييف بعد هجوم كورسك

المصدر: د ب أ

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استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات مع كييف على خلفية الهجوم الأوكراني المضاد على الأراضي الروسية، حسب ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين.

وقال لافروف في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي على هامش زيارة بوتين إلى أذربيجان: "قال الرئيس ذلك بوضوح شديد للغاية، إنه في أعقاب الهجمات، أو حتى التوغل، في منطقة كورسك، أصبح من المستحيل إجراء أي محادثات".

وأضاف لافروف أن بوتين سيعرض قريباً تقييماً للوضع.

واستطرد لافروف قائلاً، إن التقارير التي ترددت عن اتصالات بين الأطراف المتحاربة، من قبل وسطاء مثل قطر أو تركيا، ما هي إلا مجرد شائعات.

يشار إلى أن صمت الرئيس الروسي الحالي بشأن الأزمة في جيشه ليس أمراً جديداً.

وعندما واجه بوتين هزائم سابقة، لم يتحدث إلا بعد توقف طويل وأحياناً بعد حل الأزمة.

كانت قوات أوكرانية قد توغلت في السادس من الشهر الجاري في مقاطعة كورسك الروسية، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيلاء قواته على العشرات من القرى بالمقاطعة، وقال إنه يهدف لإقامة منطقة عازلة بين بلاده وروسيا .

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