السلطات الروسية: إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للبتروكيماويات

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين إن حريقا نشب إثر انفجار في خط لأنابيب الوقود في مصنع للبتروكيماويمات في بشكيريا مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فرق الإطفاء وهي تكافح الحريق. وقالت خدمات الطوارئ إن الحريق تمت السيطرة عليه.

ولم يتضح بعد سبب الواقعة.

وينتج مصنع سترليتاماك للبتروكيماويات، الواقع على بعد 1500 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، المطاط والإضافات مرتفعة الأوكتان للوقود ووقود الطائرات.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين محليين إن الإنتاج في المصنع مستمر على الرغم من الحريق.

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