زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي طوكيو

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر المناطق الشمالية الشرقية من العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقع الزلزال في الساعة 12:50 صباحًا بالتوقيت المحلي (15:50 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في محافظة إيباراكي الشمالية، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يصل إلى 7 درجات في هيتاتشي، وسجل 4 درجات في منطقة تاكاهاجي القريبة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في المحافظة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

كما أن الزلزال لم يؤثر بشكل كبير على محطة الطاقة النووية رقم 2 في توكاي بالمحافظة، بحسب ما أفادت الشركة المشغلة.

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