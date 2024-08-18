بلينكن في تل أبيب من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة‭ ‬

المصدر: رويترز

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع ينهي إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة (حماس).

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيجتمع، غداً الاثنين، مع كبار القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو‬ خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط.

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