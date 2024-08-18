ملك تايلاند يعيّن بيتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء

المصدر: د ب أ

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أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن قراراً بتعيين بيتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء جديدة للبلاد، حسبما أعلن الأمين العام لمجلس النواب، أربات سوكانان، اليوم.

وفي حفل أقيم صباح اليوم بمقر حزب "فيو تاي"، سلَّم أربات الأمر الملكي، الذي ينص على تعيين بيتونجتارن رئيسة للوزراء، بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات في البرلمان في 16 أغسطس.

وتبلغ بيتونجتارن 37 عاماً، لتصبح بذلك أصغر وأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، بعد حصولها على تأييد الملك التايلاندي ماها فاجيرالونجكورن.

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