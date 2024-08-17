بعد فوز ابنته بالمنصب.. عفو ملكي عن رئيس وزراء تايلاند السابق

المصدر: د ب أ

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كشفت صحيفة «ماتيشون» أن رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، من بين أكثر من 50 ألف سجين ومجرم مدان، سيحصلون على عفو ملكي، احتفالاً بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن، دون تحديد مصدر المعلومات.

وأوضح التقرير الصحفي أن العفو الملكي سيحرّر تاكسين على الفور من الحكم المخفف، الذي صدر بحقه في قضايا فساد، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

ويخضع تاكسين حالياً للإفراج المشروط، بعد تخفيف عقوبته إلى عام واحد، من ثماني سنوات، منذ ما يقرب من عام.

وحصل على الإفراج المشروط في وقت سابق من هذا العام، وكان من المقرر أن يخرج حراً في 31 أغسطس.

ومنح الملك عفواً عن السجناء والمعتقلين والمفرج عنهم بشروط، بهدف منحهم فرصة جديدة للإسهام في المجتمع، وذلك بحسب بيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجريدة الملكية اليوم.

وذكرت الصحيفة أن تاكسين من بين نحو 7500 شخص كانوا في فترة الإفراج المشروط وتم إطلاق سراحهم.

كانت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة تاكسين، قد فازت أمس في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة أطاحت خلالها المحكمة بسلفها، وحلَّت حزب المعارضة الرئيس.

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