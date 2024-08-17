روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير طريق قرب محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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وجَّهت روسيا اتهاماً إلى أوكرانيا بتفجير طريق قرب محطة زابوريجيا النووية، مشيرةً إلى إسقاط عبوة ناسفة بواسطة طائرة مسيَّرة تابعة لكييف.

وأوضحت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» للأنباء، اليوم، أن طائرة مسيَّرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق خارج المحطة، ما عرض موظفيها الذين يستخدمون الطريق للخطر.

وسيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الكبرى في أوروبا، بعد وقت قصير من بدء الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا خلال فبراير 2022.

وتبادلت موسكو وكييف مراراً الاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها.

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