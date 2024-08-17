ليس حدثاً مستقلاً.. تايوان تتراجع عن بيانها السابق بشأن الزلزال

المصدر: د ب أ

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تراجعت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن بيانها السابق بأن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر وضرب السواحل الشرقية من تايوان، في وقت مبكر من صباح أمس، كان حدثاً مستقلاً، موضحةً أنه في الواقع هزة ارتدادية كبرى لزلزال هوالين الذي وقع في أبريل الماضي.

وذكرت المراقبة الأولية للإدارة أن مركز الزلزال، الذي وقع أمس، يقع على بعد 34.2 كيلومتراً، جنوب شرق مقر الحكومة المحلية في مقاطعة هوالين، على عمق 9.7 كيلومترات، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» اليوم.

وأجرت الإدارة تغييرات على تقريرها، بعد ظهر أمس، إذ عدلت الموقع إلى الغرب عند 23.78 درجة شمالاً، و121.71 درجة شرقاً، والعمق إلى 19.36 كيلومتراً، بعد إجراء المزيد من التحليل.

ويقع مركز الزلزال الجديد على بعد 4.22 كيلومترات من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات وضرب مقاطعة هوالين في الثالث من أبريل الماضي، بينما كان المركز الأصلي للزلزال، الذي تم الإبلاغ عنه صباح أمس، على بعد 15.63 كيلومتراً من زلزال هوالين.

كان الزلزال، الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 7.2 درجات في 3 أبريل الماضي قد أسفر عن مقتل 17 شخصاً، وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل نظراً لوقوعها في منطقة «حزام النار» التي تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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