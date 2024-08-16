موسكو: دمرنا 12 صاروخاً تكتيكياً أطلقتها كييف على جسر شبه جزيرة القرم

المصدر: د ب أ

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كشفت روسيا، اليوم الجمعة، أنها دمرت 12 صاروخا تكتيكيا أمريكي الصنع من نوع " أتاكمز" أطلقتها أوكرانيا في محاولة جديدة من جانب كييف لتدمير الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد دمرت الصواريخ.

ويعتبر الجسر من أكثر الجسور حماية في روسيا، بعد أن تعرض لأضرار في هجمات سابقة.

ويعد النظام الصاروخي التكتيكي للجيش،" أتاكمز " صاروخ باليستي من إنتاج شركة لوكهيد مارتين الأمريكية للصناعات الدفاعية. ويمكن لهذا الصاروخ أن يقطع مسافة تصل إلى حوالي 300 كيلومتر.

وكان الجيش الروسي في حالة تأهب أيضا منذ أن التقطت موسكو نقاشا يدور بين ضباط في القوات الجوية الألمانية حول عدد صواريخ كروز اللازمة لتدمير الجسر.

يعد هذا الجسر أهم حلقة وصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم، حيث يقضي مئات الآلاف من السياح صيفهم كل عام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أنها صدت عدة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة من الجو والبحر على شبه جزيرة القرم، وأشارت إلى أن الهجمات لم تسفر عن أي أضرار.

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