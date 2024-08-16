5 مصابين بانفجار استهدف سيارة شرطة في باكستان

المصدر: د ب أ

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أصيب خمسة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، من جراء انفجار وقع على طريق وارساك في منطقة بير بالا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، حسبما أفادت الشرطة المحلية لقناة «جيو نيوز» الباكستانية.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار كان يستهدف سيارة للشرطة. وقال رئيس شرطة طريق وارساك أرشد خان، إن سيارة الشرطة تضررت من جراء الانفجار الذي تم تنفيذه بالتحكم فيه عن بعد.

وأضاف: «تم زرع المتفجرات داخل كتلة إسمنتية»، موضحاً أن «المتفجرات المستخدمة في الانفجار الذي تم التحكم فيه عن بعد تزن خمسة كيلوغرامات».

وتم نقل الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار إلى المستشفى، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ لـ«جيو نيوز». ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

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