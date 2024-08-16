نائب روسي: التوغل الأوكراني قد يشعل حرباً عالمية

المصدر: رويترز

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حذر نائب برلماني روسي من احتمالية نشوب حرب عالمية بفعل التوغل الأوكراني في روسيا، مؤكداً أن الغرب هو من يقف وراء تلك التطورات في الحرب المندلعة بين موسكو وكييف.

وقال النائب ميخائيل شيريميت، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية، إن التوغل الأوكراني المدعوم من الغرب في روسيا يضع العالم على مشارف حرب عالمية شاملة.

وأضاف شيريميت: «بالنظر إلى وجود عتاد عسكري غربي مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية، فضلاً عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية، فإنه يمكن أن نستنتج أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة».

وأوضح العضو في لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي أن دول حلف شمال الأطلسي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ خطط التوغل. وهو اتهام نفته الولايات المتحدة.

كما اتهم مساعدُ الرئيس فلاديمير بوتين الغربَ، اليوم، بالوقوف وراء الهجوم، وذلك في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا»، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي وأجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في التخطيط لعملية كورسك. لكنه لم يقدّم أي دليل.

واقتحمت القوات الأوكرانية الحدود إلى منطقة كورسك الروسية في السادس من أغسطس، وتقدمت منذ ذلك الحين بشكل كبير، ما أجبر موسكو على إجلاء ما يربو على مئتي ألف شخص من منازلهم.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا تتلقى دعماً لجهودها الحربية من الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهده بتعزيز التعاون مع روسيا، معبراً عن ثقته بأن موسكو ستنتصر في «حربها المقدسة من أجل السلام والعدل».

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