ابنة تاكسين تصبح أصغر رئيسة وزراء بتاريخ تايلاند

المصدر: د ب أ

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فازت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة رئيس تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة، أطاحت خلالها المحكمة بسلفها وحلت حزب المعارضة الرئيس.

وحصلت بيتونجتارن (37 عاماً) على دعم 251 مشرعاً على الأقل، في منتصف عملية التصويت في مجلس النواب المكون من 500 عضو، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وأيد ترشيحها تحالف مكون من 11 عضواً، بقيادة حزب فيو تاي، الذي يهيمن عليه شيناواترا، والذي لديه أكثر من 300 نائب في مجلس النواب.

وبذلك تصبح العضو الثالث من عائلة شيناواترا ذات النفوذ، التي تقود البلاد وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند.

وكان حزب «فيو تاي» الحاكم في تايلاند قد أعلن أنه سيرشح رئيسة الحزب، بيتونجتارن شيناواترا، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان.

ويأتي الإعلان، أمس، في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية التايلاندية لسريتا تافيسين.

يذكر أن سريتا (62 عاماً) تم عزله من منصبه أول من أمس، بعد أقل من عام في منصبه، عقب إجراء قانوني من جانب 40 عضواً في مجلس الشيوخ.

وكان العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تربطهم علاقات مع الجيش قد تقدموا بدعوى ضد سريتا في مايو الماضي.

واتهم الأعضاء سريتا (62 عاماً) بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.

وكان قد صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة. وقد استقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.

وقال سريتا إن تعيين بيشيت تم وفقاً للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، حيث قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.

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