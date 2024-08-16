زلزال كبير جديد يضرب تايوان ولا تقارير عن أضرار

المصدر: رويترز

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قالت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة على بعد 34 كيلومترا من مدينة هوالين بالشرق يوم الجمعة، ولم ترد تقارير بعد عن أضرار ناجمة عن ثاني زلزال قوي يضرب الجزيرة في أقل من يوم.

وهز الزلزال أيضا بعض المباني في العاصمة تايبه. وقالت السلطات إن خدمات مترو الأنفاق في المدينة استمرت لكن مع تقليل السرعة.

وقالت الإدارة إن الزلزال كان على عمق 9.7 كيلومتر، وجاء بعد زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان في وقت متأخر من يوم الخميس.

ويحذر مسؤولون بإدارة الأرصاد الجوية من خطر حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية بعد أمطار استمرت لأيام.

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