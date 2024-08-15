دبابات "تشالنجر2" البريطانية تشارك في معركة كورسك

المصدر: د ب أ

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أعرب مصدر بريطاني عن اعتقاده باستخدام دبابات بريطانية من طراز تشالنجر 2 في التوغل المفاجئ الذي قامت به القوات الأوكرانية داخل روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أن كييف حرة في استخدام الأسلحة البريطانية في هجومها في منطقة كورسك.

وقال مصدر بريطاني إن القوات الأوكرانية استخدمت الدبابات القتالية من طراز تشالنجر2، وفقا لما كشفت عنه قناة سكاي نيوز لأول مرة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على مسائل "عملياتية"، لكنها قالت إنه لم يحدث تغيير في السياسة منذ إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية ضمن دفاع كييف عن نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويعد الاستثناء الوحيد هو صواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى، والتي مازال من المحظور استخدامها خارج حدود أوكرانيا.

ويُذكر أن أوكرانيا التي مزقتها الحرب شنت هجوما مضادا مفاجئا ضد روسيا في الأسابيع الأخيرة. وأثار التطور الأخير في الصراع مخاوف من حدوث تصعيد أوسع نطاقا للتوترات بين روسيا والغرب.

لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إن أوكرانيا لديها "حق واضح" في استخدام الأسلحة التي تبرعت بها المملكة المتحدة للدفاع عن نفسها، "وأن ذلك لا يستثني العمليات داخل روسيا."

وتعني هذه السياسة أن الصواريخ المضادة للدبابات، والمدفعية، والمركبات المدرعة، والأسلحة الأخرى التي تبرعت بها المملكة المتحدة لدعم المجهود الحربي لكييف قد تظهر قريبا في ساحة المعركة في روسيا.

لكن مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت شدد في وقت سابق على أن صواريخ ستورم شادو بعيدة المدى لن تُستخدم إلا في الصراع داخل أوكرانيا.

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