نتنياهو ينفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن مفاوضات غزة

المصدر: رويترز

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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، ما ورد في تقرير بأنه تحدث، أمس، مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن المحادثات حول مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، مع الرئيس السابق دونالد ترامب». ونشر موقع «أكسيوس» التقرير الذي نقل النبأ عن مصدرين أمريكيين.

وذكر الموقع أن أحد المصدرين قال إن اتصالاً هاتفياً أجراه ترامب كان الهدف منه تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس الأمريكي السابق لنتنياهو بالفعل. ولم تردّ حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تعقد مصر وقطر والولايات المتحدة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم.

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