روسيا تعلن حالة الطوارئ في بيلغورود بعد هجوم أوكراني

المصدر: رويترز

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كشف وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اليوم، أن الوزارة أعلنت حالة طوارئ من المستوى الاتحادي في منطقة بيلغورود التي تقع على الحدود مع كورسك التي تتعرض لهجوم أوكراني.

وقال كورينكوف: «الوضع في المنطقة لا يزال معقداً ومتوتراً»، موضحاً أن الهجمات الأوكرانية على منطقة بيلغورود تسببت في تضرر المنازل ومرافق البنية التحتية مع سقوط جرحي وقتلى.

وقال أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم، إنه تم إسقاط صاروخ أوكراني فوق مدينة لجوف بالمنطقة.

وأضاف أن الحطام المتساقط تسبب في إصابة اثنين من السكان المحليين.

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