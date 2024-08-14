للمرة الثالثة.. ترامب يخفق في تنحية القاضي خوان ميرشان

المصدر: رويترز

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رفض قاضٍ في نيويورك، للمرة الثالثة، التنحي عن القضية التي أدين فيها دونالد ترامب، رافضاً ادعاء الرئيس الأمريكي السابق.

وفي تكرار لما فعله في أبريل الماضي وأغسطس 2023، رفض القاضي خوان ميرشان، في قرار أصدره اليوم، طلباً من محامي ترامب بأن يتنحى عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أمريكي سابق. ومن المقرر أن يُصدر ميرشان حكمه على ترامب في 18 سبتمبر.

وكتب ميرشان، في الحكم الصادر بتاريخ 13 أغسطس: «لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه. ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل»، وكانت «مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها».

وأدانت هيئة محلفين ترامب في 30 مايو في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان، بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كان من بين عملائها حملات انتخابية ديمقراطية، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، يشكل تضارباً في المصالح.

وتزوير سجلات تجارية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن أحكاماً مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعد أكثر شيوعاً بالنسبة إلى آخرين أدينوا بهذه الجريمة.

وطلب محامو ترامب، بشكل منفصل، من القاضي إلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأمريكية في يوليو، الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وقال ميرشان إنه سيقرر بشأن حجج ترامب بحلول 16 سبتمبر.

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