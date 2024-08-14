بعد شهر من إغلاقها.. المدارس الابتدائية في بنغلاديش تفتح أبوابها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعيد فتح المدارس الابتدائية في جميع أنحاء بنجلاديش بعد إغلاقها مدة شهر تقريباً.

وشوهد الطلاب وهم يتوجهون إلى المدارس، في العاصمة صباح اليوم، حسب صحيفة «دكا تريبيون».

وكان قد تم الإعلان عن إغلاق جميع المدارس الابتدائية الحكومية لأجل غير مسمى في 17 يوليو الماضي، وسط توترات بسبب التظاهرات الطلابية المطالبة بإصلاح نظام حصص الوظائف.

وأصدرت وزارة التعليم الأساسي والجماعي أمراً باستئناف الأنشطة الدراسية، في المدارس الابتدائية أمس.

وتردد أن أكثر من 500 شخص قُتلوا خلال أعمال عنف استمرت شهراً، بدأت بمطالبة الطلاب إنهاء العمل بنظام حصص الوظائف التمييزي، وتحولت إلى انتفاضة ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وقدمت حسينة استقالتها في الخامس من أغسطس الجاري، وغادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، ما دفع المتظاهرين لتنفيذ مزيد من الهجمات على الشرطة، إضافة إلى المصالح التجارية والمنازل والمكاتب الخاصة بالموالين لها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز