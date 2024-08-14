بدء تصريف 1.4 مليون لتر وقود بناقلة غرقت في الفلبين

المصدر: د ب أ

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أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم، أن العمليا،ت التي تهدف إلى تصريف 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي من ناقلة نفط غارقة في خليج مانيلا بدأت، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من غرق الناقلة أثناء إعصار.

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن ناقلة النفط «إم.تي تيرانوفا» المنكوبة، كانت تحتوي على إجمالي ثمانية خزانات، كل واحد يحتوي على 175 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي، التي سيتم تفريغها خلال العملية.

وكانت ناقلة النفط قد انقلبت، قبالة سواحل مدينة ليماي، على بعد نحو 40 كيلومترا، غرب العاصمة مانيلا، في 25 يوليو، ما أدى إلى تسرب كمية غير محددة من حمولتها في خليج مانيلا.

ويضر التسرب بسبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية. ووصل التسرب إلى إقاليم كافيت وبولاكان وباتان.

وقال قائد خفر السواحل، مايكل جون أنسينا، إن الشركة المتعاقدة لإجراء عملية الشفط اختبرت عمليات الشفط أمس، مشيراً إلى أنها نجحت في فتح الصمامات لإزالة النفط.

وقالت منظمة «أوشيانا» للحفاظ على المحيطات إن «التسرب من ناقلة النفط تيرانوفا وسفينتين أخريين، غرقتا في الخليج، في الوقت نفسه، غطى 84 كيلومتراً مربعاً في 28 يوليو و27 كيومتراً مربعاً في 30 يوليو».

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