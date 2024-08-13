البيت الأبيض يدعو جميع الأطراف للمشاركة في محادثات غزة هذا الأسبوع

المصدر: رويترز

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على إسرائيل وحركة (حماس) المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أثارت (حماس) شكوكاً حيال مشاركتها.

وأضافت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى نيو أورليانز: "نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وتابعت: "نرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده".

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