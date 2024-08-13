بلينكن يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وقال الموقع نقلاً عن مصدرين لم يذكر اسميهما إن سفر بلينكن تأجل بسبب "الضبابية التي تكتنف الوضع".

وأطلقت حركة (حماس) صاروخين استهدفا تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شنت إسرائيل غارات جوية منفصلة على غزة أسقطت قتلى.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين، إنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات يوم الخميس كما هو مخطط لها.

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