هيئات بحرية: سفينتان تبلغان عن تعرضهما لهجوم قبالة اليمن

المصدر: رويترز

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أفادت ثلاث هيئات للأمن البحري بأن ناقلتين للنفط الخام أبلغتا عن تعرضهما لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن، اليوم الثلاثاء، لكن لم تبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.

وجاءت محاولة الهجوم على السفينتين "دلتا أتلانتيكا" التي ترفع علم ليبيريا و"أون فينيكس" التي ترفع علم بنما على غرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على حركة الشحن الدولي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجومين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء.

كما لم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء وتتجهان إلى الميناء التالي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الشركتين اللتين تتوليان إدارة السفينتين.

ولا تزال هجمات الحوثيين مستمرة رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على عتادهم العسكري ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي، تسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين وقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

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