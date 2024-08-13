القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو-27" ومروحية "مي-8" أوكرانيتين

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، وأسقطت مروحية من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية.

وقالت الوزارة "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات ألوية المشاة الآلية 15 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، في مناطق فوديانوي، وأوجليدار، وزولوتايا نيفا، وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفعيتين من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر "إم-198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم."

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات من كتيبة المشاة 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 124 في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريا، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومستودعين للذخيرة، بحسب بيان الوزارة.

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