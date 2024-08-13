روسيا: أوكرانيا قصفت المناطق السكنية في بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: د ب أ

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أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الحدودية الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فكونتاكتي)، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني شن 30 هجوما مدفعيا و11 هجوما باستخدام طائرات مسيرة على المناطق السكنية في المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف "شن العدو 30 هجوما مدفعيا و11 هجوما باستخدام طائرات مسيرة على مقاطعة بيلجورود أمس. وللأسف، أصيب شخص واحد بجروح خطيرة ولكنه في حالة مستقرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إن الرجل المصاب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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