بايدن و4 حلفاء أوروبيين يناقشون وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث، اليوم الاثنين، إلى زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لمناقشة تهدئة التوتر في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال زعماء الدول الخمس في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنهم يؤيدون دعوة من الولايات المتحدة وقطر ومصر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وطرح بايدن اقتراحاً لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل خلال خطاب ألقاه في 31 مايو الماضي. وتحاول واشنطن والوسطاء في المنطقة منذ ذلك الحين التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.

وأضاف البيان أن الدول "أكدت أنه لم يعد هناك وقت نضيعه".

وعبر البيان عن دعم إسرائيل في مواجهة أي تهديد إيراني وحث على توزيع وتسليم المساعدات في غزة.

وحددت مصر والولايات المتحدة وقطر يوم الخميس موعداً لعقد جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتزايد خطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، ما دعا طهران إلى التوعد بالانتقام.

وأضاف البيان: "دعونا إيران إلى التوقف عن تهديداتها المستمرة بشن هجوم عسكري على إسرائيل وناقشنا العواقب الوخيمة على الأمن في المنطقة في حالة وقوع مثل هذا الهجوم".

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